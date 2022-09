Primeira-ministra Liz Truss se pronuncia sobre a saúde da Rainha Elizabeth II

Primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss escreve mensagem após notícia de que os médicos estão preocupados com a saúde da Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 12h00

A primeira-ministra Liz Truss, que assumiu o seu cargo há poucos dias, emitiu uma declaração oficial sobre a notícia de que os médicos estão preocupados com a saúde da Rainha Elizabeth II.

Nesta quinta-feira, 8, ela escreveu um recado no Twitter para demonstrar o seu apoio para a família real neste momento delicado. “O país inteiro está profundamente preocupado com as notícias vindas do Palácio de Buckingham. Meus pensamentos – e os pensamentos de todo mundo pelo Reino Unido – estão com Sua Majestade, a Rainha, e toda a família dela neste momento”, informou no Twitter.

Vale lembrar que Rainha Elizabeth II está sob supervisão médica durante os seus dias de descanso no Castelo de Balmoral, na Escócia, que é onde ela costuma passar as férias de verão. A família real já se deslocou às pressas para o castelo para ficar ao lado da rainha neste momento.

A imprensa internacional informou que os quatro filhos da rainha – Charles, Anne, Andrew e Edward – e também os netos Harry e William já foram para o castelo após a notícia sobre a saúde da monarca.

Comunicado sobre a Rainha Elizabeth II

O comunicado sobre a saúde da rainha Elizabeth II é algo incomum na realeza britânica e gerou preocupação nos habitantes da região, já que quase não são feitos comunicados sobre a vida pessoal da rainha. No documento, os representantes da realeza informaram: “Seguindo a evolução desta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Vossa Majestade e recomendaram que ela fique sob supervisão médica. Ela está confortável em Balmoral”.

O último compromisso da Rainha Elizabeth II foi quando ela recepcionou a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, na Escócia.