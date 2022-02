Prestes a celebrar Jubileu de Platina, relembre alguns dos melhores looks monocromáticos da rainha Elizabeth II

Confira alguns dos famosos looks monocromáticos da rainha Elizabeth II, que em breve completará seu Jubileu de Platina

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 20h00

No próximo dia 6 de fevereiro, a rainha Elizabeth II (95) se tornará a primeira monarca britânica da história a celebrar um Jubileu de Platina.

Após sete décadas no trono da Inglaterra, a mais tradicional representante do país deverá celebrar a importante data em diversos eventos, festividades e declarações públicas da família real.

Querida pelo povo e presença marcante na monarquia britânica, Elizabeth II costuma chamar muita atenção em suas aparições pelos elegantes figurinos que escolhe, compostos por peças únicas e de cores extravagantes. Fora isso, os chapéus dela são um show à parte, já que os acessórios cheios de estilo e requinte, destacam ainda mais as suas produções.

Antes de chegar o Jubileu de Platina, o dia especial que certamente vai agitar a Europa, que tal relembrarmos dos sofisticados looks monocromáticos da rainha Elizabeth II? Para isso, a CARAS Digital separou alguns dos mais coloridos modelitos que já foram usados pela britânica. Vem ver!

Cores vibrantes

Seja apoiando o talento de estilistas emergentes e profissionais relevantes no mercado, ou brilhando nos quesitos combinação, discrição e elegância, a rainha também é conhecida pelo seu amor por cores vibrantes e tons alegres.

Sofisticação

Colares de pérolas, broches antigos e pintados à mão, lenços finos, casacos contrastantes, bolsas clássicas e sapatos baixos também compõem o closet de Elizabeth II, famosa por sua discrição e refinamento ao se vestir.

Coroa de rainha

Coroa digna de uma verdadeira rainha, peças mais volumosas para encarar o frio de Londres, e figurinos em lã ou veludo, também são encontrados no vestuário da mais importante figura da realeza da Inglaterra, que completará 70 anos no poder.

"Ela precisa se destacar nas roupas para que as pessoas possam dizer que viram a rainha”, afirmou Sophie Rhys-Jones, a condessa de Wessex, no documentário “The Queen at 90” (“A Rainha aos 90”).

Critérios importantes

As roupas da rainha são extremamente criteriosas, à prova de ventanias, garoas e imprevistos metereológicos, além de contarem ainda com chapéus de parar o trânsito, tudo extensivamente pesquisado por seus estilistas.

Cores e texturas

“Nosso papel como costureiros é garantir que Sua Majestade esteja adequadamente vestida para cada ocasião”, escreveu Angela Kelly em seu livro de memórias “The Other Side of the Coin” (“O Outro Lado da Moeda”). “Procuro trazer movimento com materiais leves e suaves e posso até ligar um ventilador para ver como eles se comportam com a brisa. Conforme a luz muda, ou quando Sua Majestade se desloca para um espaço fechado, isso terá um efeito na cor e textura do tecido, e deve ser levado em consideração”, completou a modista.

(Fotos da matéria: Getty Images)