Pelé relembra encontro com rainha Elizabeth II e celebra Jubileu de Platina

O ex-jogador Pelé relembrou uma foto do encontro com a Rainha Elizabeth II e a parabenizou pelo Jubileu de Platina

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 18h05

Pelé (81) relembrou uma foto antiga ao lado da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 2.

O ex-jogador de futebol contou que clique foi feito em São Paulo, durante uma visita da monarca, e ele aproveitou o registro para parabenizá-la pelo Jubileu de Platina.

"Quero parabenizar e desejar muita saúde a Rainha Elizabeth II, pelo Jubileu de Platina, que celebra 70 anos de reinado. Para comemorar a ocasião, compartilho essa memória de quando nos encontramos em São Paulo", escreveu o ex-atleta na legenda da publicação.

Para comemorar os 70 anos de reinado, Elizabeth II fez a alegria dos seus súditos ao aparecer na varanda do Palácio de Buckingham durante o desfile oficial Trooping The Colour. Para a ocasião, ela usou um conjunto todo azul com detalhes em pérolas e diamantes, feito por sua amiga Angela Kelly, que é o mesmo look que ela usou no retrato oficial da festividade.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que a Rainha não fez parte de todo o desfile oficial. Por causa de sua saúde, ela preferiu aparecer apenas no balcão do palácio. Nos anos anteriores, a rainha já desfilou em uma carruagem.

Confira a foto: