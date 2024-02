O que um rei faz? Saiba quais são as funções do Rei Charles III na monarquia

Rei Charles III está com câncer e pode ter que se afastar de suas funções. Afinal, o que um rei faz no dia a dia?

O Rei Charles III iniciou o tratamento contra um tipo de câncer, que não foi revelado publicamente, e pode ter que se afastar de suas funções reais durante os próximos meses para cuidar da saúde. Afinal, o que faz um rei? Confira aqui quais são as funções do monarca no Reino Unido.

De acordo com a BBC, o Rei Charles III é o chefe de Estado do Reino Unido, mas suas funções envolvem tarefas mais simbólicas. Ele não interfere nas políticas, que são definidas pelo Primeiro-Ministro.

No dia a dia, o rei tem a função de conferir os despachos do governo, conferir as instruções para as reuniões do dia e assinar os documentos. Além disso, ele tem uma reunião semanal com o primeiro-ministro de forma privada e sem registros.

Outras funções do monarca envolvem a nomeação do governo, já que é ele quem oficializa o novo governante; a abertura do parlamento em todo início de ano; ele dá seu assentimento real nas aprovações do Parlamento; e ele também é responsável por receber chefes outros países e prestigia eventos oficiais da realeza.

O Rei Charles III também é chefe da Commonwealth, que é a união de 56 países, e faz viagens oficiais para apoiá-los.

De onde vem o dinheiro da realeza?

A realeza britânica tem algumas fontes de renda. A primeira delas é o Subsídio Soberano, que é uma parte dos impostos dos cidadãos que é destinada para pagar as despesas da realeza. Outra fonte vem dos ganhos do Ducado de Lancaster, que é uma propriedade do rei e que dá lucros com as propriedades que ficam no local, que ocupa 18 mil hectares no centro de Londres.

O herdeiro do trono, que é o Duque da Cornualha, também possui terras no Ducado da Cornualha, que dão lucro milionário para a família real e o dinheiro pode ser usado como eles quiserem. Além disso, os membros da realeza também possuem joias particulares e coleções de arte.