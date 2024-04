O que aconteceu com os dentes do Rei Charles III? Especialista explica problema de saúde

Rei Charles III chocou o mundo ao surgir com sorriso diferente. Em entrevista à CARAS Brasil, a ortodontista Patrícia Peixoto explica o problema de saúde bucal do monarca

A rara aparição do Rei Charles III (75) no último domingo, 31, durante uma missa de Páscoa no Castelo de Windsor, na Inglaterra, chocou o mundo. Isso porque o monarca exibiu um sorriso que deixou em evidência os dentes tortos e amarelados. O problema de saúde bucal do marido da Rainha Camila do Reino Unido pode ser causado por questões genéticas ou hábitos da infância. Em entrevista à CARAS Brasil, a ortodontista Patrícia Peixoto explica que até mesmo a perda óssea pode ser causadora dos dentes desalinhados.

"Os dentes tortos ou desalinhados podem acontecer por fatores genéticos, maus hábitos na infância, como chupar dedo ou chupeta, problemas respiratórios [respirar pela boca], bruxismo, traumas ou até mesmo por uma perda óssea", afirma.

A especialista explica que a situação bucal do Rei Charles III pode desencadear outros problemas de saúde, o que não se limita apenas a fatores estéticos. É preciso redobrar cuidados dos dentes e até mesmo da gengiva.

"Se não houver um tratamento ortodôntico os dentes tortos e desalinhados podem causar dores de cabeça, enxaquecas, dores na ATM, estalos ao abrir a boca, problemas posturais e também pode prejudicar a higienização bucal levando a problemas como cáries e gengivites", ressalta.

No caso do monarca, o problema dos dentes deve ser tratado o mais rápido possível. A depender de cada caso, o processo para o alinhamento do sorriso pode envolver cirurgia na boca, o que pode ser evitado com a procura precoce a um dentista.

"O ideal é que toda má-oclusão como dentes tortos e desalinhados como é o do Rei Charles e outras má-oclusões como mordida aberta, mordida cruzada e diastemas devem ser tratados o mais precocemente possível a partir de 6 anos de idade, para sejam evitados tratamentos mais complexos e até mesmo cirúrgicos", diz a profissional.

Peixoto ressalta que o valor do tratamento varia de acordo com a complexidade de cada caso. Aparelho dentário pode ser recomendado para pacientes que se enquadram neste caso.

Rei Charlles está com câncer?

As atenções do mundo estão voltadas para a saúde do Rei. Recentemente, ele foi diagnosticado com um câncer após a descoberta de um tumor durante uma cirurgia que fez para o aumento da próstata. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham.

A aparição pública do Rei na missa de Páscoa pegou toda população de surpresa, já que a residência oficial informou no comunicado que ele ficaria longe da realiza durante o tratamento contra o tumor.

Além de Charles, Kate Middleton (42) foi diagnosticada com câncer. A princesa de Gales passou por uma cirurgia na região do abdômen e tem feito sessões de quimioterapia. O tipo da doença não foi revelado.