No Dia das Mulheres, Príncipe William e Kate Middleton homanageiam a Rainha Elizabeth II

Príncipe William e sua esposa Kate Middleton fizeram uma bela homenagem para a matriarca da Família Real no Dia das Mulheres

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 16h26

Nesta terça-feira, 8, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) fizeram uma homenagem para a Rainha Elizabeth II (95) no Dia das Mulheres!

Ao longo de 8 fotos postadas no Instagram do Duque e da Duquesa de Cambridge, Elizabeth II apareceu em fotos mais antigas em preto e branco lembrando o começo do seu reinado, que em 2022 completou 70 anos.

Em fotos mais recentes, a matriarca da Família Real apareceu ao lado do casal e também sorrindo com a futura Rainha, Camilla Bowles-Parker (74), esposa do Príncipe Charles. Na última foto da publicação, a Rainha apareceu com alguns dos seus bisnetos como os filhos de William e Kate, George (8), Charlotte (6) e Louis (3).

Na legenda da postagem, o Duque e a Duquesa escreveram: "Neste ano de Jubileu de Platina muito especial, nos celebramos Sua Majestade A Rainha e seus históricos 70 anos de serviço no Dia Internacional da Mulher 2022".

O casal real completou a homenagem: "Mãe, avó, bisavó e Chefe de Estado, o reinado extraordinário da Rainha vem sendo o maior de qualquer outro monarca na história britânica — inspirando a nação e dedicando sua vida para serviço do Commonwelth (Comunidade de Nações) e seu povo".

Nos comentários, seguidores do Príncipe William e Kate desejaram um feliz Dia da Mulher para a monarca. "Um Dia Internacional das Mulheres muito feliz para você querida Rainha", comentou uma seguidora. E outra admiradora elogiou: "Que mulher incrível".

