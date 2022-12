Meghan Markle revela que se surpreendeu ao receber mensagem de Beyoncé após entrevista

Na série “Harry & Meghan”, Meghan Markle revelou que recebeu uma mensagem da cantora Beyoncé após entrevista com Oprah

Nesta quinta-feira, 15, a segunda parte da série “Harry & Meghan” chegou à Netflix. Na série documental, revelações da relação de Príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41) com a Família Real britânica são feitas. Mas, fora isso, a produção também mostra momentos íntimos do casal.

Um deles foi quando Meghan foi surpreendida com uma mensagem da cantora Beyoncé (41). O momento entre da atriz e a diva pop aconteceu após a entrevista que Harry e Meghan deram à Oprah Winfrey, onde revelaram algumas situações que passaram com a Família Real e revelavam os motivos pelos quais decidiram sair do Reino Unido.

A série, acompanhou o momento quando Meghan recebeu a mensagem da dona do álbum "Renaissance". O casal estava trabalhando em sua mansão nos Estados Unidos onde moraram com os filhos Archie (3) e Lilibeth (1).

“Beyoncé acabou de mandar mensagem”, anunciou Meghan e seu marido fez uma reação de surpresa. “Eu ainda não consigo acreditar que ela sabe quem eu sou”, disse a Duquesa de Sussex em um momento de fã.

Harry então opinou: “Vá e ligue para ela”. Meghan respondeu: “Não, tá tudo bem”. Então, a atriz começou a revelar o conteúdo da mensagem: “Ela disse que quer que eu me sinta segura e protegida. Ela admira e respeita minha bravura e vulnerabilidade e acredita que eu fui escolhida para quebrar maldições geracionais que precisam ser curadas”.

Antes da mensagem especial, Meghan e Beyoncé já haviam se encontrado antes. Em julho de 2019, Príncipe Harry e Meghan Markle participaram da première do filme “O Rei Leão” no qual Beyoncé dublou a personagem Nala.

No red carpet, Harry e Meghan se encontraram com a diva pop e seu marido Jay Z (53). Na ocasião, Beyoncé foi vista chamando Meghan de: “Minha princesa”.

Mais revelações!

A segunda parte da série documental “Harry & Meghan” trouxe mais revelações sobre o casal e sua relação com a Família Real. Uma delas sendo que o irmão de Harry, Príncipe William (40), teria gritado com ele após saber da decisão do irmão de deixar o Reino Unido.

Outro ponto delicado e inédito ao público foi tocado por Harry e Meghan na série. Foi revelado que Meghan sofreu um aborto espontâneo, e Harry acredita que isso tenha ocorrido devido ao estresse gerado pelo processo do casal contra o tabloide britânico “The Sun”.