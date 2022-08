Meghan Markle revela que incêndio atingiu o quarto do filho, Archie

Meghan Markle surpreende ao contar momento de susto com fogo no quarto do filho, Archie, durante viagem

A duquesa de Sussex Meghan Markle, que é a esposa do príncipe Harry, surpreendeu ao contar a história de quando um incêndio atingiu o quarto do seu filho mais velho, Archie, durante uma viagem da família para a África. Ela contou que o episódio aconteceu há alguns anos e o bebê estava no local com a babá enquanto os pais estavam em um compromisso.

Segundo o site da revista People, Meghan Markle contou sobre o momento de tensão no podcast Archetypes, que foi lançado nesta semana. Na conversa, ela relembrou quando um aquecedor pegou fogo no quarto do filho durante uma viagem da família em 2019. Na época, o bebê tinha quarto meses de vida.

“Ele estava sendo preparado para dormir e nós fomos em um compromisso oficial. [Na volta] entramos no carro e eles disseram: 'Houve um incêndio na residência'. O quê? Houve um incêndio no quarto do bebê”, disse ela ao relembrar do susto. Ao chegar na casa em que estavam hospedados, eles se depararam com a babá chorando.

“Ela deveria colocar Archie para dormir e ela pensou: 'sabe uma coisa? Deixa eu ir pegar um lanche lá embaixo'. Ela era do Zimbábue e nós adorávamos que ela sempre o amarrava nela, em suas costas, com um pano, e seu instinto foi de levá-lo com ela. Nesse período de tempo que ela desceu, o aquecedor do berçário pegou fogo. Não havia detector de fumaça. Alguém sentiu o cheiro de fumaça no corredor”, disse ela, e completou: “Ele deveria estar dormindo lá”.

Por fim, Meghan refletiu sobre revelar histórias dos bastidores da vida real. “Esses momentos humanos nos bastidores, aqueles sob a superfície... Eles são tudo. Porque quando não nadamos na parte rasa e, em vez disso, escolhemos mergulhar no fundo o poço, é quando ganhamos uma compreensão mais sutil um do outro”, desabafou.

Meghan Markle e o príncipe Harry também são pais de uma menina, Lilibet.

