Meghan Markle relembra momento terrível de sua vida e fala sobre saúde mental

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 15h31 - Atualizado às 16h43

Nesta terça-feira, dia 11, Meghan Markle (41), chamada de "Tungstênio" pelo próprio Rei Charles III(73), lançou mais um episódio do seu podcast, o Archetypes, presente no catálogo do Spotify. Em conversa com as atrizes Constance Wu (40), Deepika Padukone (36) e Jenny Slate (40), Meghan abordou assuntos sobre saúde mental e sobre alguns estereótipos usados para descredibilizar as mulheres.

A Duquesa de Sussex, que confessou ter sofrido com pensamentos suicidas durante uma entrevista concedida à Oprah Winfrey, se abriu sobre um momento terrível que passou: “No meu pior momento de finalmente estar conectada [com alguém conhecido], meu marido encontrou uma referência para eu ligar e eu liguei para essa mulher. Ela não sabia, e eu estava até ligando para ela e ela fazendo compras na mercearia”, disse Meghan.

“Eu podia ouvir o pequeno bipe, e eu disse 'oi', me apresentei e eu podia ouvi-la dizendo 'desculpe, quem é?' Eu estava dizendo que precisava de ajuda, ela podia ouvir o estado terrível em que eu estava.” finalizou.

Meghan Markle fala sobre estereótipo do adjetivo “louca”, usado contra as mulheres

Durante o mesmo bate-papo, intitulado como “A Decodificação do Louco”, Meghan levantou um questionamento: “Levante a mão se você já foi chamada de louca e histérica, ou que tal maluca, insana e completamente irracional?” A Duquesa apontou que, apesar de se sentir bem recebendo o adjetivo, ele pode fazer parte de situações problemáticas.

“A maneira como isso é jogado tão casualmente e os danos que causa na sociedade e nas mulheres, francamente em todos os lugares. De relacionamento a famílias sendo destruídas, reputações acabadas e carreiras arruinadas.” explicou, levantando o fato de que esse rótulo continua sendo perpetuado em filmes e programas televisivos. A esposa do Príncipe Harry (38) ainda pontuou que esse estigma em torno da palavra tem um efeito silenciador para as mulheres que realmente enfrentam problemas de saúde mental e que acabam reprimindo seus sentimentos.