Meghan Markle relembra de seus estudos para o teste da cidadania britânica

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 16h08

Meghan Markle (41), a Duquesa de Sussex, disse no último episódio de seu podcast Archetypes, que achou a prova de cidadania do Reino Unido desafiadora. Depois que ela e Harry (38) anunciaram seu casamento em novembro de 2017, a PEOPLE confirmou que ela planejava se tornar uma cidadã britânica depois do casamento real.

No episódio “Good Wife/Bad Wife”, Meghan recebeu Sophie Trudeau, Pamela Adlon e Sam Jay, para conversar. Adlon se conectou com Markle pois ambas nasceram nos Estados Unidos, e acharam muito rigoroso o processo de ganhar a naturalização britânica.

“Eu ouvi que você conseguiu sua cidadania! Alguns anos atrás?”, perguntou Meghan para sua convidada. “O exame de cidadania é tão difícil! Eu estava estudando e lembro de falar ‘Meu deus do céu’. Eu perguntava para o meu marido, ‘Você sabe isso? Você sabe isso?’, e as pessoas diziam, ‘Nossa, eu não faço ideia’”, completou.

“Eu acho que fizeram mais difícil para você”, respondeu a co-criadora da série Better Things, brincando sobre a experiência de Meghan ao viver na Inglaterra. “Você acha?”, rebateu, rindo, a Duquesa de Sussex.

Segundo o site do governo, o teste “Vida no Reino Unido” te dá 45 minutos para responder 24 questões sobre os costumes e tradições britânicos, uma parte obrigatória do processo de se tornar um cidadão.

Podcast de Meghan Markle é indicado ao prêmio People’s Choice Awards

Os indicados à premiação People’s Choice Awards foram revelados, e Meghan Markle recebeu uma indicação! O podcast apresentado pela esposa do Príncipe Harry, chamado de "Achetypes", foi indicado na categoria “Melhor Podcast Pop de 2022”. Os vencedores do prêmio são escolhidos por voto popular e o podcast da Duquesa terá que competir com os podcasts: “Anything Goes with Emma Chemberlain”, “Armchair Expert with Dax Shepard”, “Call Her Daddy”, “Conan O’ Brian Needs A Friend”, “Not Skinny But Not Fat”, “SmartLess” e “Why Won’t You Date Me? with Nicole Byer”