Meghan Markle pode voltar ao Reino Unido depois de dois anos

Fonte afirma que apesar de apreensiva, Meghan Markle deve retornar ao Reino Unido em 2024 acompanhada de Harry e dos filhos

A possibilidade de Meghan Markle retornar ao Reino Unido em 2024 é cada vez maior, afirmou uma fonte ao site britânico OK!. Embora a atriz não tenha ido até a Inglaterra desde setembro de 2022, no funeral da falecida rainha Elizabeth. A ex-atriz e os filhos, Archie e Lilibet, devem acompanhar Harry em um evento programado para maio.

A presença de Meghan é aguardada na comemoração do 10º aniversário da instituição de caridade de Harry, o Invictus Games — competição esportiva que reúne veteranos de guerra —, em Londres. “Harry está muito interessado em que toda a sua família se junte a ele”, disse o informante.

Segundo a fonte, para Harry é importante que mostrem uma frente unida e se concentrem na construção de pontes com o resto da família real. “Seria o começo de Harry e Meghan voltando ao seio familiar”, informou. A pessoa ainda acrescentou que existe um movimento de reconciliação entre os duques de Sussex e a família real. “É uma medida que está sendo bem recebida por ambos os lados. Não é algo que eles estejam forçando a família real”.

Apesar dos esforços de Harry, Meghan não se sente querida pelos parentes e não fica confortável no Reino Unido. “Acho que Meghan sabe que ela não foi desejada no passado, então por que seria diferente desta vez?”, questionou a fonte.

A reaproximação está nos primeiros estágios, mas há esperanças de que o príncipe William e Kate Middleton colaborem pelo frágil estado de saúde do rei Charles III, que enfrenta um câncer. “O casal sabe que ainda não conseguiu consertar as coisas com o príncipe e a princesa de Gales, mas há esperança de que o rei consiga aproximar as famílias”, ressaltou a fonte ao OK!.

Ainda de acordo com o informante, não tem como prever o que vai acontecer, mas a visita poderá determinar o futuro dos duques de Sussex com a família real. “Será um verdadeiro teste para ver se o casal consegue fazer funcionar — e reparar as relações com a família real, bem como com o povo britânico”, finalizou.