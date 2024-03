Meghan Markle nunca passou a Páscoa com a família real. Saiba o motivo!

Você sabia? Meghan Markle nunca participou da celebração oficial de Páscoa com a família real britânica e existem vários motivos para isso

A duquesa Meghan Markle nunca passou a Páscoa com a família real britânica. De acordo com a revista People, a esposa do príncipe Harry nunca teve a oportunidade de acompanhar a família do marido na tradicional missa no domingo de Páscoa desde que entrou oficialmente para a realeza. E existem vários motivos para isso. Confira:

Para começar, a primeira Páscoa de Meghan Markle na família real foi no ano de 2018, quando ela estava prestes a se casar com Harry. Na época, a missa tradicional na Capela de St. George, em Windsor, reuniu os membros da realeza, mas Meghan e Harry não se juntaram aos familiares porque faltavam apenas alguns dias para o casamento real. Por isso, eles decidiram ficar em casa.

Em 2019, a duquesa novamente não esteve ao lado da família real porque estava na reta final da gravidez do primeiro filho, Archie, que nasceria poucos dias depois. Assim, apenas Harry foi ao evento e logo voltou para casa para ficar com a esposa grávida.

Em 2020, Meghan e Harry tinham acabado de anunciar que iriam deixar os serviços oficiais como membros da realeza britânica. E, na época da Páscoa, o mundo já estava na pandemia de Covid-19 e a família real cancelou a missa presencial. O mesmo aconteceu em 2021, quando a ida da família real à missa foi cancelada por causa da pandemia.

Em 2022, Harry e Meghan já não faziam mais parte como membros ativos da realeza britânica e foram passar a Páscoa em Haia para acompanharem os Jogos Invictus, enquanto a família foi para a tradicional missa em Windsor. Em 2023, os dois também optaram por não viajar para a Inglaterra porque já enfrentavam atritos com a família real.

Meghan Markle voltou ao Instagram

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, está de volta às redes sociais. Depois de abandonar o seu perfil no Instagram ao se casar com o príncipe Harry e entrar para a família real, ela criou um novo perfil para chamar de seu.

Ela criou uma marca de estilo de vida, chamada American Riviera Orchard e o lançamento acaba de acontecer. No perfil, uma frase diz: “Por Meghan, a Duquesa de Sussex. Fundada em 2024”. Inclusive, o primeiro story do perfil traz imagens discretas de Meghan em uma cozinha e colhendo flores ao som da música I Wish You Love, de Nancy Wilson.

O nome da marca seria uma homenagem para a região onde ela mora com o marido e os dois filhos. Eles vivem em Santa Bárbara, que é conhecida como a Riviera Americana, e o nome Montecito, que é o bairro onde vivem, também aparece na logomarca. Existem rumores de que a marca vai vender itens para a cozinha, incluindo utensílios e produtos alimentícios.

Antes de se casar, Meghan Markle tinha um blog chamado The Tig, no qual compartilhava dicas de estilo de vida. Porém, os membros da realeza não costumam ter perfis pessoais na internet e ela teve que desativar o blog. Desde então, ela tinha apenas a página de casal real junto com o marido, que é o perfil Sussex Royal.