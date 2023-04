Meghan Markle está presente em panfleto da coroação do Rei Charles III

Um panfleto com detalhes da coroação do Rei Charles III começou a ser divulgado no Reino Unido e Meghan Markle está presente

Nesta segunda-feira, 18, um panfleto com detalhes sobre a coroação do Rei Charles III (74) começou a ser vendido nas bancas de jornal do Reino Unido.

O panfleto é ilustrado e possui 84 páginas com as biografias do Rei Charles III, sua esposa, a Rainha Consorte Camilla Parker (75), detalhes da cerimônia, tradições e histórias da Família Real.

Porém, o que intrigou foi a presença de uma foto da família em que Meghan Markle (41) estava presente. A foto em questão foi tirada por Chris Jackson em celebração ao aniversário de 70 anos do Rei Charles, em 2018.

Estavam presentes no clique especial, o atual monarca, sua esposa, Príncipe William (40), Kate Middleton (41), Príncipe Harry (38) e Meghan Markle. Os filhos de Harry e Meghan ainda não eram nascidos, mas Charles segurava o Príncipe George (9) em seu colo, Princesa Charlotte (7) estava ao lado da Rainha Camilla e Príncipe Louis (4) ainda era um recém-nascido e estava no colo da mãe, Kate.

Em seu Instagram, o fotógrafo Chris Jackson compartilhou o clique da Família Real e comentou: “Feliz em ver essa foto que tirei em 2018 no Programa Oficial da Coroação – Me diverti muito tirando”.

Vale lembrar, que a coroação do Rei Charles III acontece no próximo dia 6 de maio e apenas Príncipe Harry estará presente, enquanto Meghan Markle ficará nos Estados Unidos com os filhos Archie (3) e Lilibeth (1).

Reconciliação!

Porém, a presença de Harry na coroação não veio sem esforço. De acordo com informações do tabloide britânico The Sun, Harry e seu pai, o Rei Charles, teriam tido uma conversa séria.

De acordo com a publicação, teria sido uma conversa ‘de coração para coração’, com ambos os lados tentando consertar as desavenças.