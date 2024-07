Meghan Markle está arrependida de desentendimento com Kate Middleton

Reaproximação entre Kate Middleton e Meghan Markle enfrenta seus obstáculos e pode ser impossível, afirmam fontes próximas à realeza

Meghan Markle se arrepende de seus desentendimento com a Kate Middleton e tem vontade de arrumar a relação com a cunhada, no entanto, a especialista acredita que a relação entre as duas permanece “gelada” e a reconciliação pode ser “impossível”. O arrependimento por parte da esposa de príncipe Harry foi revelado por Hilary Fordwich, especialista na Família Real Britânica, em entrevista ao site do canal Fox News.

A reportagem da Fox News sobre as dinâmicas entre Markle e Middleton lembram que as duas tiveram um bom início de relacionamento quando Harry tornou público seu namoro com a atriz. No entanto, com o passar dos anos, a coisa piorou. “Meghan está tentando mostrar preocupação por Kate neste momento difícil”, disse Fordwich. “Mas há um longo caminho para que Kate e o público vejam algo positivo nessa reconciliação.”

Vale lembrar que a última vez que as duas se encontraram publicamente foi no funeral da Rainha Elizabeth II, em 2022. Desde então, Meghan não voltou ao Reino Unido. “Meghan lamenta como as coisas aconteceram e diz que nunca quis prejudicar Kate”, afirmou uma fonte anônima à In Touch.

“A Meghan Markle está supostamente arrependida”, relatou Hilary Fordwich. “Tem sido falado que ela não quer nada de ruim com ninguém. É óbvio, ela quer e precisa de alguma reconciliação. Mas a Meghan Markle ainda precisa resolver muita coisa com a Kate até que melhore a situação com a Família Real e ocorra uma reconciliação pública”.

“Ela quer a paz [com Middleton]”, reforçou a especialista. “Os amigos dizem que ela se arrepende do desenrolar dos eventos e que nunca quis mal nenhum para a Kate”. Fordwich ainda disse que Markle fica preocupada com Middleton, diagnosticada com câncer no início de 2024 e atualmente em tratamento contra a doença. O príncipe Harry também estaria tentando empenhado em se aproximar de Kate.

Harry e Markle renunciaram às suas funções na realeza em 2020. Depois, a atriz expôs uma briga com Middleton às vésperas de seu casamento com o príncipe. A estrela de ‘Suits’ disse que foi às lágrimas e recebeu um pedido de desculpas da esposa do Príncipe William.