Meghan Markle e príncipe Harry voltam para casa sem 'acordo de paz' com a família real

Após o funeral da Rainha Elizabeth II, Meghan Markle e príncipe Harry embarcam de volta para os Estados Unidos, mas a relação com a família real continua abalada

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 18h18

A relação do príncipe Harry e Meghan Markle com a família real britânica ainda pode estar abalada. Segundo o site Daily Mail, os dois estão voltando para a Califórnia, nos Estados Unidos, após ficarem alguns dias na Inglaterra para acompanharem o funeral da Rainha Elizabeht II, que faleceu em 8 de setembro e foi sepultada no dia 19 de setembro. A publicação ainda revelou que eles não teriam conseguido fechar um acordo de paz com todos os membros da realeza, já que existe um climão entre eles desde que Harry e sua família pediram para sair do serviço oficial e viver em outro país.

A jornalista Gayle King, que é amiga de Meghan, revelou que Harry e Meghan voltam para casa sem terem fechado um acordo de paz com o Rei Charles III e o príncipe William. Ela contou que o climão após a saída deles da realeza e a entrevista para Oprah Winfrey continua no ar.

Harry conviveu em paz com seu irmão e o pai durante os dias de luto. Porém, não está claro se os tempos difíceis ficaram para trás ou se eles vão continuar afastados. “Houve esforços de ambos os lados... para corrigir o que aconteceu. As grandes famílias sempre passam por dramas, sempre passam por turbulências. Resta saber se eles vão se aproximar ou se separar... Eu não tenho ideia, não tenho informações privilegiadas sobre isso, mas vou te dizer isso: foi bom ver Harry com sua família”, disse a jornalista.

Relembre o depoimento do príncipe Harry sobre a morte da Rainha Elizabeth II

Em um comunicado oficial, o príncipe Harry emocionou com um recado sobre a morte da avó.

"Ao celebrar a vida de minha avó, Sua Majestade a Rainha – e ao lamentar sua perda – todos nós lembramos da bússola orientadora que ela foi para tantos em seu compromisso com o serviço e o dever. Ela era mundialmente admirada e respeitada. Sua graça e dignidade inabaláveis ​​permaneceram verdadeiras ao longo de sua vida e agora seu legado será eterno. Façamos eco das palavras que ela falou após o falecimento de seu marido, o príncipe Philip, palavras que podem trazer conforto para todos nós agora: “A vida, é claro, consiste em despedidas finais, bem como em primeiros encontros”", disse ele.

Logo depois, Harry escreveu sobre o luto e citou o pai, o Rei Charles III. "Vovó, embora esta despedida final nos traga grande tristeza, sou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros - desde minhas primeiras lembranças de infância com você, até conhecê-la pela primeira vez como minha comandante e chefe, até o primeiro momento em que você conheci minha querida esposa e abracei seus amados bisnetos. Eu aprecio esses momentos compartilhados com você e os muitos outros momentos especiais entre eles. Você já faz muita falta, não apenas por nós, mas por todo o mundo. E no que diz respeito às primeiras reuniões, agora homenageamos meu pai em seu novo papel como rei Charles III", declarou.

Por fim, ele fez um agradecimento e citou o avô, o príncipe Philip, que faleceu em 2021. "Obrigado pelo seu compromisso com o serviço. Obrigado por seu conselho de som. Obrigado pelo seu sorriso contagiante. Nós também sorrimos sabendo que você e o vovô estão reunidos agora, e ambos juntos em paz", escreveu.