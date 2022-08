Meghan Markle e príncipe Harry vão receber fortuna com novos trabalhos

Longe da família real britânica Meghan Markle e príncipe Harry fecham acordos milionários para novos projetos na internet. E ela anuncia que vai retomar algo que abandonou quando entrou para a família real

Meghan Markle e príncipe Harry estão criando a própria fortuna após se afastarem da família real britânica. Eles fecharam acordos milionários com suas plataformas online para novos projetos e vão receber alguns milhões pelos projetos.

Segundo a revista The Cut, Meghan e Harry vão embolsar a fortuna de 125 milhões de dólares – cerca de R$ 632 milhões - nos próximos meses. Isso porque eles assinaram contratos com a Netflix no valor de 100 milhões de dólares (R$ 506 milhões) para um documentário e também um contrato com o Spotify para um podcast no valor de 25 milhões de dólares (R$ 126 milhões).

Por enquanto, Meghan não revelou detalhes do projeto com a Netflix, mas já deu um spoiler. “O pedaço da minha vida que não pude compartilhar, que as pessoas não puderam ver, é a nossa história de amor. Espero que seja esse o sentimento que as pessoas sintam quando veem qualquer conteúdo ou projeto que estamos trabalhando”, declarou.

Retorno de Meghan Markle para o Instagram?

A esposa do príncipe Harry ainda revelou que tem o plano de retomar algo que precisou abrir mão quando entrou para a realeza britânica: o seu Instagram. Quando era atriz, Meghan tinha uma conta com 3 milhões de seguidores quando parou de postar há alguns anos. Porém, ela quer retomar o projeto, mas ainda não sabe se poderá. “Quer saber um segredo? Eu estou voltando para o Instagram”, disse ela em entrevista ao The Cut, mas ela já afirmou que não sabe quando isso vai acontecer.

Em 2020, Meghan Markle disse que foi uma escolha própria se afastar das redes sociais nos últimos tempos. “Para a minha própria proteção, eu não estive nas redes sociais por um longo tempo. Eu fiz uma escolha pessoal de não ter uma conta, então não sei o que aconteceu por lá, e isso me ajudou”, disse ela.

