Meghan Markle e príncipe Harry atraem os olhares em evento internacional

De mãos dadas, Meghan Markle e príncipe Harry prestigiam competição na Alemanha em nova aparição pública juntos

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 13h29

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry fizeram uma nova aparição juntos em público nesta terça-feira, 6. Os dois apareceram de mãos dadas ao chegarem no evento Invictus Games Dusseldorf 2023 – One Year to Go, que é uma competição com veteranos de guerra.

Eles fizeram a alegria dos fãs com a presença no evento e esbanjaram simpatia. Eles chegaram ao evento de mãos dadas ao evento, que faz parte das ações que recebem o apoio do príncipe.

“Não há outro lugar em que você possa se sentir mais abraçado e apoiado do que na Invictus Family. Os jogos de Toronto foram a nossa primeira aparição em público juntos. Na época, nós estávamos namorado, então foi muito importante, e, felizmente, nós estávamos em uma ótima comunidade para isso. Agora, cinco anos depois, nós estamos aqui para o Invictus Games, como pais de dois, e vivendo nos Estados Unidos. Eu sempre quis dividir esses momentos incríveis com uma pessoa especial, e ter Meg ao meu lado significa muito”, disse ele durante o seu discurso.

Vale lembrar que Meghan e Harry estão cumprindo uma turnê pela Europa com compromissos para a caridade.

Meghan Markle revela desejo de voltar para o Instagram

Ainda na entrevista à The Cut, Meghan Markle contou que tem o desejo de voltar a fazer posts no Instagram. Quando entrou para a família real britânica, ela parou de postar na rede social, na qual ela tinha 3 milhões de seguidores. Agora, ela pretende retomar.“Quer saber um segredo? Eu estou voltando para o Instagram”, disse ela, mas já afirmou que não sabe quando isso vai acontecer.

Em 2020, Meghan Markle disse que foi uma escolha própria se afastar das redes sociais nos últimos tempos. “Para a minha própria proteção, eu não estive nas redes sociais por um longo tempo. Eu fiz uma escolha pessoal de não ter uma conta, então não sei o que aconteceu por lá, e isso me ajudou”, disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!