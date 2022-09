Meghan Markle e Kate Middleton fazem homenagem para a rainha Elizabeth II com joias especiais; entenda

Meghan Markle e Kate Middleton usaram joias importantes durante a cerimônia em memória à rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 14h44

Nesta quarta-feira, 14, aconteceu um cortejo fúnebre e uma cerimônia em memória à rainha Elizabeth II. Ao lado dos maridos, Meghan Markle e Kate Middleton participaram dos eventos e ainda fizeram homenagens para a monarca através de joias.

A atriz e esposa do príncipe Harry fez um gesto simples e simbólico ao usar um par de brincos que foram um presente da soberana. A joia já havia sido usado por Meghan no único compromisso à sós com a rainha, em 2018.

Já a princesa de Gales e esposa de príncipe William usou uma joia da coleção pessoal de Elizabeth: um broche com três pérolas em um pavé de diamantes no casaco. A peça foi usada pela rainha em seu aniversário de 73 anos em Seul, na Coreia do Sul. Kate já havia sido vista usando o broche em 2017 durante um evento. Além disso, a princesa elegeu brincos de pérolas que pertenceram à sogra, a princesa Diana.

Rainha Elizabeth II será enterrada com poucas joias

Na próxima segunda-feira, 19, a rainha Elizabeth II será sepultada na Abadia de Westminster, em Londres, e, de acordo com o jornal The Daily Mail, a monarca vai usar apenas duas joias sentimentais.

Segundo especialistas, a soberana estará usando apenas a sua aliança de casamento e um par de brincos de pérolas. Lisa Levinson disse que Elizabeth usará com aliança feita de ouro galês, material usando nas alianças reais em uma tradição iniciada no séculos passado. O anel de casamento foi passado para ela depois de ser dado a seus pais para o casamento deles em 1923 e foi feito da mina de ouro de Clogau St. David, no País de Gales. Já os brincos eram usados com frequência pela britânica, que possuía vários pares, de diferentes tamanhos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!