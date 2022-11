Meghan Markle desabafa após receber apelido pejorativo

Meghan Markle faz desabafo após ser chamada de 'Duquesa Difícil' nos bastidores da Família Real Britânica

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 10h26

A duquesa Meghan Markle (41) gravou um novo episódio do seu podcast e fez uma referência ao apelido pejorativo que recebeu na época em que vivia na Família Real Britânica.

Na época, os funcionários do palácio a chamavam de 'Duquesa Difícil' por causa das ordens que ela dava logo cedo e também por ter demitido um assessor. Mesmo sem citar o apelido, ela dedicou um episódio do podcast para discutir sobre quando as mulheres são chamadas de 'difíceis' e precisam estabelecer limites.

“Você pode definir um limite, você pode ser clara. Isso não a otrna exigente, não a torna difícil – a torna clara”, disse ela. A duquesa ainda comentou fez uma escolha de ser específica porque precisa que as coisas sejam ditas. “Você faz a escolha de ser o mais fundamentada possível no que compartilhamos, por causa de todas as cosias que serão ditas, não importa o quê”, afirmou.

Por fim, ela disse: “A verdade é que quando você classifica uma mulher como ‘vadia’ ou ‘difícil’ é sempre um erro. Não deixa de ser uma forma de esconder suas qualidades, sua persistência, sua força, seu empenho, suas opiniões e até sua resiliência”.

Meghan Markle queria ser a Beyoncé da realeza

Recentemente, um novo livro revelou um rumor sobre os bastidores da família real. O jornalista Valentine Low escreveu o livro 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' e declarou que Meghan Markle queria ser conhecida como a Beyoncé da realeza. Porém, ela não teria sido muito bem aceita pela população local.

“Acho que Meghan pensou que seria a Beyoncé do Reino Unido. Fazer parte da família real lhe daria essa glória. Mas o que ela descobriu foi que havia tantas regras ridículas que ela não conseguiria nem fazer as coisas que estava acostumada como pesso física”, declarou ele.