Meghan Markle abre o jogo sobre perdão após deixar a realeza

Longe da família real britânica, Meghan Markle responde pergunta sobre perdão após momentos difíceis com sua família e também com a do marido, o príncipe Harry

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 13h45

A Duquesa Meghan Markle (41) comentou sobre o seu relacionamento com a família real britânica após se afastar deles e também sobre a relação com sua própria família – já que teve problemas com seu pai há alguns anos. Em entrevista na revista The Cut, ela contou que pretende perdoar o que aconteceu no passado.

Sem dar detalhes, Meghan afirmou: “Acho que o perdão é muito importante. É preciso muito mais energia não perdoar, mas é preciso muito esforço para perdoar”.

Então, ela revelou que aconteceu mais no passado do que o público tem conhecimento. “Eu realmente fiz um esforço ativo, especial sabendo que posso dizer qualquer coisa. Tenho muito a dizer até não ter dito. Gosto disso? Às vezes, a parte silenciosa ainda faz parte do jogo”, declarou.

Meghan Markle revela desejo de voltar para o Instagram

Ainda na entrevista à The Cut, Meghan Markle contou que tem o desejo de voltar a fazer posts no Instagram. Quando entrou para a família real britânica, ela parou de postar na rede social, na qual ela tinha 3 milhões de seguidores. Agora, ela pretende retomar.“Quer saber um segredo? Eu estou voltando para o Instagram”, disse ela, mas já afirmou que não sabe quando isso vai acontecer.

Em 2020, Meghan Markle disse que foi uma escolha própria se afastar das redes sociais nos últimos tempos. “Para a minha própria proteção, eu não estive nas redes sociais por um longo tempo. Eu fiz uma escolha pessoal de não ter uma conta, então não sei o que aconteceu por lá, e isso me ajudou”, disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!