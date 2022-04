Longe dos filhos, Meghan Markle participa de leitura com crianças na Holanda

A esposa do Príncipe Harry leu um livro e passou um tempo com algumas crianças presentes no evento Invictus Games

Longe dos seus filhos Archie (3) e Lilibeth (10 meses), Meghan Markle (40) matou a saudade de interagir com crianças ao participar de uma leitura infantil no último domingo, 17.

A Duquesa de Sussex marcou presença na tenda da Embaixada Britânica no evento esportivo Invictus Games que está acontecendo na Holanda.

Nas fotos compartilhadas no Twitter da Embaixada Britânica, Meghan aparecia sentada no chão contando uma história e conversando com as crianças. A esposa do Príncipe Harry (37) ainda desenhou uma bandeira da Ucrânia e escreveu a palavra "paz" no meio.

Criado pelo Príncipe, o Invictus Games é um evento esportivo feito para membros do exército que foram feridos. Um veterano do Exército Britânico deu uma entrevista para o jornal Daily Mail e revelou o que a atriz disse durante a leitura.

"Ela estava falante e me disse que estava com saudades dos seus filhos. Ela disse que queria estar com crianças já que está sentindo falta das dela", contou o militar.

Meghan e o Príncipe Harry participaram da abertura dos jogos que aconteceu no dia 16. Porém antes de chegar na Holanda, o casal real fez uma parada em Londres para visitar a Rainha Elizabeth II (95).

