Kate Middleton usa vestido de mais de R$ 9 mil em Wimbledon

Kate Middleton repete o vestido azul de bolinhas caríssimo para prestigiar o torneio de Wimbledon nesta terça-feira, 5

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 13h34

Esposa do príncipe William (40), a duquesa Kate Middleton (40) caprichou na escolha do seu look para prestigiar o torneio de Wimbledon nesta terça-feira, 5. Ela foi conferir um jogo de tênis com um vestido azul de bolinhas brancas.

O look dela é da estilista Alessandra Rich e é avaliado em 1.515 libras – cerca de R$ 9.700. Vale destacar que o look de Kate Middleton é repetido. Ela já usou o mesmo vestido em um evento no Jubileu da Rainha Elizabeth II no mês passado.

Kate Middleton é conhecida pelo uso sustentável de suas roupas. Ela não tem o menor problema em repetir as roupas em eventos importantes. Tanto que a bolsa que ela usou em Wimbledon também já é uma peça coringa do seu guarda-roupa e ela já a usou em outras ocasiões. A bolsa é da marca Mulberry Amberley. A duquesa também usou óculos escuros da Finlay Henrietta.

No torneio de tênis, Kate Middleton contou com a companhia do marido, príncipe William. Os dois foram fotografados na área reservada para a família real.

Fotos de Kate Middleton em Wimbledon: