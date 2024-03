Kate Middleton tem planos para ‘retorno espetacular’ à vida pública

'Será um momento Big Bang', disse fonte sobre os planos de Kate Middleton para a retomada de sua vida pública; Descubra quando

Após uma série de polêmicas, Kate Middleton planeja um retorno grandioso para a vida pública, e já tem data marcada! O domingo de Páscoa de 2024 terá um significado especial para a Família Real Britânica: o retorno da duquesa em seus compromissos reais.

Segundo o site The Daily Beast, a esposa do príncipe William planeja retomar suas atividades públicas, após meses afastada se recuperando de uma cirurgia no abdômen, durante a tradicional caminhada da realeza que antecede a missa de Páscoa.

Quando Middleton fez sua cirurgia, os assessores da realeza disseram que ela só voltaria à vida pública “depois da Páscoa”. No entanto, segundo a fonte do Daily Beast, a princesa tem consciência da comoção com seu “sumiço” e planeja fazer da Páscoa seu retorno triunfal.

“Ela está indo bem. Está tudo nos trilhos. A Páscoa será seu ‘momento Big Bang’”, relatou a fonte da publicação britânica. O mesmo contato disse que a missa de Páscoa foi “a escolha natural” para o retorno da princesa. Segundo a pessoa, a ida de Middleton ao evento significará “uma dose poderosa de continuidade”.

O tabloide relata que a ida da duquesa à missa de Páscoa também vai ser motivo de alegria para o Rei Charles III que está em tratamento de câncer e não deve marcar presença no evento, tendo em vista a sua saúde. A ida da esposa do filho, já melhor de saúde, representa para ele o fortalecimento da realeza perante ao público.

Os assessores do palácio ainda não confirmam se Middleton realmente vai fazer seu grande retorno aos holofotes na missa de Páscoa da Família Real. Os representantes reais também seguem em silêncio sobre as motivações por trás da cirurgia da princesa no abdômen. O distanciamento de Kate de suas atividades públicas resultou em comoção nas redes sociais. Várias pessoas chegaram a especular inclusive uma possível crise no casamento dela com o Príncipe William - fomentando os boatos de affair do príncipe com Rose Hanbury.

É falso? Após Kate Middleton aparecer em vídeo, web acusa de ser fake

Mais uma teoria foi criada em torno da família real e Kate Middleton. Após, a princesa aparecer em um vídeo, publicado pelo TMZ e The Sun, passeando com o príncipe William perto de sua casa em Windsor - conhecida como Windsor Farm Shop, há quem diga que o registro seja antigo.

Os internautas então enxergaram enfeites de Natal em algumas casas e, por isso, suspeitam que o vídeo não seja recente. Diante da suposição, criou-se a teoria de que Kate esteja sumida por conta de uma traição do ex-marido e até um filho dele fora do casamento.