Kate Middleton surge deslumbrante e colorida para visita real em dia de celebração no Reino Unido

A Princesa de Gales Kate Middleton compareceu a evento real com look colorido no dia de São Patrício

Nesta sexta-feira, 17, celebra-se o Dia de São Patrício, ou Saint Patrick’s Day, no Reino Unido. A Princesa de Gales Kate Middleton (41) celebrou a data em uma visita real.

A esposa do Príncipe William (40) visitou uma base militar e se encontrou com membros da Guarda Irlandesa. Recentemente, Kate recebeu o título de Coronel da Guarda.

Acompanhada de seu marido, que vestia um uniforme militar, a Princesa estava elegante usando um sobretudo verde azulado do ateliê londrino Catherine Walker & Co. O look caiu muito bem com a data celebrada, onde todos se vestem e usam assessórios verdes.

A mãe de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) ainda usava um pequeno chapéu e saltos altos, ambos verde azulado para combinarem com a peça principal do look.

No perfil oficial do Príncipe e da Princesa de Gales no Instagram, Kate comentou sobre a visita: “É uma verdadeira honra ser Coronel da Guarda Irlandesa, seu entusiasmo, orgulho e dedicação – além do senso de humor sem limites – os fazem únicos. De Coronel de saída para Coronel de entrada, nós continuaremos a apoiá-los e celebra-los em tudo que fazem”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Vão ou não vão?

Nesta sexta-feira, a apresentadora americana Oprah Winfrey (69) foi questionada se Príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41) deveriam ou não comparecer à coroação do Rei Charles III (74).

“Eu acho que eles deveriam fazer o que eles sentem que é melhor para eles e para a família. É o que eu penso. Isso que é importante – no final das contas: O que você sente que é a melhor coisa a fazer”, disse Oprah.