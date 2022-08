Kate Middleton se prepara para ser rainha no futuro. Saiba detalhes!

Esposa do príncipe William, Kate Middleton se inspira na rainha Elizabeth II em sua preparação para se tornar rainha consorte no futuro

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 11h42

A duquesa de Cambridge Kate Middleton (40) já está se preparando para se tornar rainha consorte do Reino Unido no futuro. Casada com o príncipe William (40), que é herdeiro do trono, ela se inspira na rainha Elizabeth II (96) enquanto aprende tudo o que precisará saber para o futuro reinado.

De acordo com reportagem publicada na revista People desta semana, Kate Middleton aprende muito observando a rainha Elizabeth II e está absorvendo tudo o que pode. Inclusive, as duas têm características fundamentais para o cargo, como discrição e lealdade, não gostam de dar opiniões sobre política e controlam suas imagens públicas.

Kate Middleton segue os passos da rainha Elizabeth II

A publicação ainda revelou que Kate Middleton segue um lema da rainha, que é: “Nunca reclame, nunca explique”. No entanto, a duquesa não tem lições diretas com a rainha sobre o posto na monarquia. A historiadora Sarah Gristwood revelou que a rainha nunca deve ter dado conselhos diretos para Kate, mas que deve fazer leves aprovações ao longo da convivência delas.

Além disso, a historiadora contou que a duquesa segue os requisitos da realeza e sabe que é uma engrenagem importante na família. Tanto que o estilo de Kate Middleton na hora de se vestir também é levado em consideração em sua preparação para ser uma rainha no futuro. Ela segue a mesma fórmula da rainha Elizabeth II, e tem um estilo que é quase um 'uniforme' em suas aparições públicas, com roupas parecidas e elegantes.

Por fim, vale lembrar que Kate Middleton e seu marido, o príncipe William, estão representando a rainha Elizabeth II em vários eventos oficiais nos últimos tempos e isso é sinal de confiança da rainha neles.

Kate Middleton e William são pais de três crianças: George (9), Charlotte (7) e Louis (4). Vale lembrar que o próximo herdeiro ao trono britânico é o príncipe Charles (73), que é o filho mais velho da Rainha Elizabeth II.