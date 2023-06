Kate Middleton rouba a cena com seu look verde no Trooping The Colour

Kate Middleton divide a carruagem com a rainha Camilla e os filhos durante o desfile oficial de aniversário do Rei Charles III

A princesa de Gales Kate Middleton e a rainha Camilla chamaram a atenção durante o Trooping The Colour, que é o evento oficial para celebrar o aniversário do Rei Charles III, neste sábado, 17. As duas desfilaram em uma carruagem ao lado do príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, pelas ruas de Londres, na Inglaterra.

Kate e Camilla usaram looks que chamaram a atenção. A rainha usou um vestido estilo casaco de seda vermelho inspirado nas túnicas do uniforme militar dos guardas reais. Para completar o visual, ela usou um chapéu Philip Treacy preto, que é uma referência ao chapéu de pele de urso usado pelos guardas.

Por sua vez, Kate Middleton usou um vestido verde do estilista Andrew Gn, que é um de Cingapura, e um chapéu de Philip Treacy. A cor do modelito chamou a atenção, por algo forte e que representa uma das cores da bandeira do País de Gales, já que ela e o marido foram nomeados príncipe e princesa de Gales após a ascensão do rei Charles III ao trono.

Look da Kate Middleton na coroação

A princesa de Gales Kate Middleton quebrou a tradição ao escolher os itens do seu visual para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla na manhã deste sábado, 6. Ela surpreendeu ao não cumprir a expectativa de usar uma tiara tradicional da realeza britânica no evento.

Kate Middleton, esposa do príncipe William, usou um adereço de cabelo no estilo de tiara, mas é uma joia completamente nova. O esperado era que Kate escolhesse uma tiara do acervo da família real para a ocasião, mas ela inovou.

Middleton usou com uma tiara confeccionada por Jess Collett e a grife Alexander McQueen com barras de prata, cristal e fios de prata bordados, que formaram um arranjo de folhas tridimensionais. Além disso, ela usou um vestido branco da mesma grife que fez o seu vestido de noiva, a Alexander McQueen, e com bordados das flores que representam as quatro nações do Reino Unido.

Para completar o visual, a princesa de Gales escolheu os brincos de pérolas e diamantes que eram da princesa Diana, sua sogra, e também um colar que era da Rainha Elizabeth II, que foi feito à pedido do Rei George VI para ela quando ainda era princesa.