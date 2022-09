Kate Middleton revela reação do filho, Louis à morte da bisavó, Rainha Elizabeth II

Kate Middleton revelou a reação inusitada que seu filho caçula, Louis teve após saber da morte da bisavó, Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 20h30

Na tarde deste sábado, 10, Kate Middleton, Príncipe Willian, Harry e Meghan Markle se juntaram durante as homenagens à Rainha Elizabeth II, que faleceu na última quinta-feira, 8.

Durante a caminhada ao redor do Castelo de Windsor, a princesa Kate revelou a reação inusitada que seu filho caçula, Louis, de apenas 4 anos, teve após saber da morte da bisavó.

De acordo com uma jovem de 28 anos que estava no local, Kate contou a algumas crianças como o príncipe Louis recebeu a notícia da morte da Rainha. "Louis disse: 'pelo menos a bisavó está com o bisavô agora'", teria dito a esposa de William. Ainda segundo a jovem, Kate se emocionou ao falar sobre o assunto.

O menino falava do encontro de Elizabeth com o seu marido, Philip, que morreu no início de 2021, aos 99 anos. Os dois foram casados por mais de 73 anos.

Príncipe William rompe o silêncio após a morte da Rainha Elizabeth II

Neste sábado, o Príncipe William se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da avó. Por meio de um comunicado, ele se declarou para lamentar sobre a partida da Rainha Elizabeth II e se declarou apoio para o pai, Rei Charles III.

"Na quinta-feira, o mundo perdeu uma líder extraordinária, cujo compromisso com o país, os Reinos e a Commonwealth era absoluto. Muito será dito nos próximos dias sobre o significado de seu reinado histórico. Eu, no entanto, perdi uma avó. E embora eu vá lamentar sua perda, também me sinto incrivelmente grato", disse ele em um trecho da declaração.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!