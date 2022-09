Kate Middleton revela como os filhos estão após a morte da Rainha Elizabeth II

Mãe de três, Kate Middleton fala sobre o luto dos filhos em aparição pública ao lado do príncipe William

Nesta quinta-feira, 15, Kate Middleton (40) e o marido, o príncipe William (40), participaram de uma aparição público para cumprimentarem a população e ver as homenagens para a Rainha Elizabeth II (1926-2022) em Norfolk. Os dois conversaram com as pessoas que estavam por lá e acabaram falando sobre o luto na família.

Kate Middleton foi questionada sobre como os filhos – príncipe George (9), princesa Charlotte (7) e príncipe Louis (3) – estão lidando com a perda da bisavó. Ela contou que as crianças estão bem e que George é o que mais entendeu o que aconteceu e a perda, enquanto os mais novos entenderam um pouco menos. “Minha filha perguntou para ela como as crianças estão, e Kate agradeceu e disse que eles estão bem e estão indo para a escola”, declarou uma mulher.

Há poucos dias, Kate Middleton chegou a dizer qual foi a reação do caçula, Louis, ao receber a notícia da morte da rainha. Ela disse que ele afirmou: “Pelo menos a bisavó está com o bisavô agora”.

Aparição pública de Kate Middleton e príncipe William

Kate Middleton e príncipe William cerca de 45 minutos conversando com a população e responderam várias perguntas. Uma pessoa disse que o príncipe está triste pelo funeral da Rainha Elizabeth II no próximo dia 19 de setembro. "William disse que ele acredita que a segunda-feira será muito difícil", declarou.

Outra pessoa afirmou: "Kate disse que está difícil e ela e William são gratos pelas pessoas que estavam lá. Ela está emotiva. Parecia que eles estavam aqui para receber todo o amor".

