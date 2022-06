Kate Middleton faz homenagem ao Dia das Forças Armadas no Reino Unido

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, posou com um tanque de guerra em uma série de cliques homenageando as Forças Armadas

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 16h51 - Atualizado às 16h52

Neste último sábado, 25, Kate Middleton (40) por meio do seu Instagram celebrou o Dia das Forças Armadas no Reino Unido.

A Duquesa de Cambridge postou fotos inéditas de uma visita que fez em 2021 a um centro de treinamento das Forças Armadas.

Nos cliques, a esposa do Príncipe William aparecia em um tanque de guerra e em um avião das Forças Aéreas.

"William e eu gostaríamos de pagar tributo aos bravos homens e mulheres, no passado e no presente, que servem às Forças Armadas no mar, na terra e no ar, aqui no Reino Unido e ao redor do mundo. Obrigado por todos os seus sacrifícios e os das suas famílias para nos manterem seguros", agradeceu a Duquesa.

Kate ainda falou sobre sua visita feita no ano passado: "Foi maravilhoso ver em primeira mão os muitos papéis importantes e variados que os militares desempenham dia após dia para proteger todos nós".

