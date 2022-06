Kate Middleton faz cupcakes com os filhos para o Jubileu de Platina

Duquesa de Cambridge Kate Middleton aparece em momento de diversão com os filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 11h17

A Duquesa de Cambridge Kate Middleton (40) mostrou a maternidade real e apareceu nas redes sociais em um momento de diversão com os filhos!

A mãe coruja surgiu ao lado dos herdeiros, o príncipe George (8), a princesa Charlotte (7), e o príncipe Louis (4) na cozinha, preparando bolos para o Jubileu de Platina da RainhaElizabeth. Kate posou com look casual, de calça jeans e blusa em xadrez.

Nas fotos, publicadas na conta oficial do Instagram de Kate e do príncipe William, ela se diverte com os herdeiros nos preparativos para a festa de rua neste domingo, 05, em Cardiff.

“Assando bolos para a comunidade local em Cardiff desfrutar em uma festa de rua do Jubileu de Platina que acontece hoje! Esperamos que vocês gostem", escreveu na legenda da publicação.

Kate Middleton atualiza estado de saúde da Rainha Elizabeth II

Na sexta-feira, 03, Kate Middleton atualizou o estado de saúde da Rainha Elizabeth II (96) após a monarca ter sentido um desconforto no primeiro dia de celebrações do seu Jubileu de Platina. Ao sair do culto em homenagem à Rainha, que aconteceu na Catedral de São Paulo em Londres, a Duquesa de Cambridge foi questionada sobre a saúde da matriarca da Família Real que estava ausente na cerimônia. "Ela estava bem, ontem foi muito cansativo", explicou a esposa do Príncipe William.

Confira o momento de Kate Middleton com os filhos: