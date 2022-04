Kate Middleton compartilha fotos do filho Louis na véspera de seu aniversário

No dia 23 o Príncipe Louis completará quatro anos, e Kate Middleton aproveitou a oportunidade para postar algumas fotos do filho

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 20h41

O filho mais novo de Príncipe William (39) e Kate Middleton (40), o Príncipe Louis (3), vai ficar mais velho neste sábado, 23!

Para comemorar a chegada do aniversário de 4 anos do filho Louis, o Duque e a Duquesa de Cambridge postaram no Instagram uma foto do pequeno.

As fotos tiradas por Kate Middleton mostram o Príncipe correndo e se divertindo em uma praia. Na legenda dos cliques, os pais do menino escreveram: "4 anos amanhã !".

Os irmãos de Louis, George (8) e Charlotte (6), recentemente fizeram uma aparição pública em uma missa de Páscoa da Família Real.

Confira aqui as fotos de Louis antes do seu aniversário!