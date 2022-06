Kate Middleton comparece à corrida de cavalos em look de bolinhas

A Duquesa de Cambridge recriou um look branco com bolinhas pretas usado pela Princesa Diana

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 17h26

Nesta sexta-feira, 17, Kate Middleton (40) esbanjou estilo ao marcar presença na corrida de cavalos Royal Ascot 2022.

Acompanhada do marido, o Príncipe William (39), a Duquesa de Cambridge chegou ao evento em uma carruagem. A esposa do Príncipe usava um vestido branco com bolinhas marrons. Para complementar o look, Kate ainda vestiu um chapéu com detalhes florais.

O look escolhido pela Duquesa faz alusão a um vestido que foi usado pela Princesa Diana, também para uma corrida de cavalos, em 1986. Na época, o vestido de Diana era branco com bolinhas pretas.

As semelhanças entre Kate e Diana não param por aí. Recentemente, a esposa de William foi elogiada por um fã dizendo que seria uma “Princesa de Gales brilhante”, título que era de Diana. Isso porque, quando Príncipe Charles (73) e sua esposa Camilla Parker (74) assumirem o trono da Rainha Elizabeth II (96), Kate assumirá como Rainha de Gales.

