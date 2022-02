Kate Middleton chega na Dinamarca para viagem real

Duquesa de Cambridge, Kate Middleton anunciou há duas semanas que faria a viagem para a Dinamarca

Nesta terça-feira, 22, Kate Middleton (40) aterrissou na Dinamarca para uma viagem real!

A Duquesa de Cambridge chegou no país e foi recebida pela embaixadora inglesa da Dinamarca. Após isso, a esposa do Príncipe William (39) foi para sua primeira visita na Universidade de Copenhagem.

Na universidade da capital dinamarquesa, Kate se informou sobre o "Copenhagen Infantal Mental Health Project", um projeto que promove a saúde mental entre pais e crianças.

A mãe de George (8), Charlotte (6) e Louis (3) postou um vídeo em seu Instagram comentando sobre a importância do projeto dinamarquês.

A saúde mental e cuidados com crianças são dois tópicos que a Duquesa prioriza em seus trabalhos reais. Kate e seu marido fundaram, junto ao Príncipe Harry e Meghan Markle um centro de apoio à saúde mental.

Kate também visitou a Fundação LEGO, onde se divertiu descendo em um escorregador. O brinquedo LEGO foi fundado na Dinamarca e foi utilizado pela Duquesa para anunciar sua viagem ao país em um vídeo.

Esta é a segunda vez que a esposa do Príncipe vai para a Dinamarca, a primeira foi em 2011 logo após seu casamento. A viagem também é a primeira internacional de Kate sozinha desde 2017.

O motivo da viagem é aprender sobre os cuidados da Dinamarca com as crianças e celebrar os 70 anos da Rainha Elizabeth II (95) no trono da Inglaterra. A viagem de Kate Middleton durará dois dias.

Kate Middleton visitou um projeto dinamarquês que cuida da saúde

mental de pais e crianças - Foto: Getty Images

A esposa do Príncipe William se divertiu no seu primeiro dia de viagem

para a Dinamarca - Foto: Getty Images

Esta é a segunda vez que Kate Middleton visita a Dinamarca

- Reprodução: Instagram

