Kate Middleton aparece de vestido branco ao lado do marido, príncipe William

Kate Middleton usa vestido de R$ 8.700 em partida de polo ao lado do marido, o príncipe William

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 16h47

A duquesa Kate Middleton (40) caprichou na escolha do seu look para prestigiar uma partida de polo do seu marido, o príncipe William (39), para a caridade nesta quarta-feira, 6, em Windsor, na Inglaterra. Ela apareceu elegante ao usar um vestido branco da estilista Emilia Wickstead, avaliado em 1.350 libras – cerca de R$ 8.700.

A partida de polo foi feita para arrecadar fundos para as entidades de caridade que são atendidas pelo casal real. No passado, William costumava jogar polo ao lado do irmão, príncipe Harry. Porém, Harry se mudou para os Estados Unidos com a família e não foi mais visto nos jogos com o irmão mais velho.

Fotos: Getty Images

Kate Middleton e príncipe William devem mudar de casa em breve

O príncipe William (39) e a esposa, Kate Middleton (40), estão prestes a fazer as malas para uma nova casa. De acordo com o site da revista People, os dois devem sair de Londres, na Inglaterra, em breve. A previsão é que eles se mudem com os três filhos – George (8), Charlotte (7) e Louis (4) – para a região de Berkshire, perto do Castelo de Windsor.

O casal teria tomado a decisão por causa da nova escola dos filhos. As crianças devem encerrar os estudos em uma escola de Londres nos próximos meses e devem ser matriculadas em uma escola na área de Windsor. Assim, o melhor para a família seria a mudança de casa.