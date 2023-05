Homem é preso após rondar mansão de Meghan Markle e Harry

Homem pagou fiança após ser flagrado rondando a propriedade do príncipe Harry e de Meghan Markle

O príncipe Harry e a esposa Meghan Markle foram vítimas de um perseguidor, conforme noticiado pela TMZ. O homem teria rondado a mansão do casal, mas não está claro se eles estavam no local no momento.

Um membro do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Bárbara, na Califórnia, disse que um dos funcionários da equipe de segurança do casal ligou alertando para um homem, de 29 anos, que estaria rondando a propriedade.

O suspeito Kevin Garcia Valdovinos foi detido e liberado após pagar fiança de US $2500. O homem já teria cometido esse crime antes e será julgado.

Outras pessoas já foram flagradas rondando a mansão, sendo que na véspera de natal de 2020, Nickolas Brooks também foi multado por tentar invasão de propriedade, mas liberado sem detenção. Porém, o homem que teria vindo de Ohio, tentou novamente entrar na casa dois dias depois e, aí, sim, foi preso.

Processo judicial

Além de ter de lidar com 'stalkers',o casal também tem de lidar com o assédio da imprensa. Harry, inclusive, está processando um conglomerado do Reino Unido.

O Príncipe recebeu um pedido de desculpas oficial do grupo MGN, na quarta-feira, 10, por conseguir informações de maneira ilegal.

"A MGN pede desculpas sem reservas por todos esses casos de UIG [Sigla para ‘Coleta de Informações Ilegal’ em inglês] e garante aos reclamantes que tal conduta nunca será repetida", dizia o pedido de desculpas na íntegra.