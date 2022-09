Hino do Reino Unido é tocado pela primeira vez após mudança na letra

Com o início do reinado de Rei Charles III, hino oficial sofre modificação e é tocado em cerimônia oficial com a frase 'God Save The King'

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 15h58

O hino oficial do Reino Unido sofreu uma modificação um trecho da letra após a morte da Rainha Elizabeth II. Por mais de 70 anos, a população cantou a frase 'God Save The Queen' (Deus Salve a Rainha). Agora, com o início do reinado do Rei Charles III, os súditos vão cantar 'God Save The King' (Deus Salve o Rei).

A nova versão do hino foi cantada de forma oficial pela primeira vez nesta sexta-feira, 9, durante uma celebração na Catedral St. Paul, em Londres, na Inglaterra. Assista ao vídeo abaixo:

Service at St Paul's Cathedral in memory of Queen Elizabeth II ends with first official public rendition of God Save the Kinghttps://t.co/WFKmhPzJaOpic.twitter.com/rbiO6HF01A — BBC News (UK) (@BBCNews) September 9, 2022

Primeiro discurso do Rei Charles III

O primeiro discurso oficial do Rei Charles III foi feito nesta sexta-feira, 9, e trouxe uma mensagem dele lamentando a morte da mãe, a Rainha Elizabeth II, e também falando sobre o seu reinado.

"Falo com vocês hoje com sentimentos de profunda tristeza. Ao longo de sua vida, Sua Majestade a Rainha - minha amada Mãe - foi uma inspiração e um exemplo para mim e para toda a minha família, e devemos a ela a dívida mais sincera que qualquer família pode ter para com sua mãe; por seu amor, carinho, orientação, compreensão e exemplo. A rainha Elizabeth teve uma vida bem vivida; uma promessa com o destino cumprido e ela é lamentada mais profundamente em sua passagem. Essa promessa de serviço ao longo da vida eu renovo a todos vocês hoje. Ao lado da dor pessoal que toda a minha família está sentindo, também compartilhamos com muitos de vocês no Reino Unido, em todos os países onde a Rainha foi Chefe de Estado, na Commonwealth e em todo o mundo, um profundo sentimento de gratidão. pelos mais de 70 anos em que minha Mãe, como Rainha, serviu o povo de tantas nações", afirmou ele.

Em seu texto, Charles contou que vai renovar os compromissos de sua mãe, que ficou 70 anos no trono, e afirmou que vai cumprir o seu serviço enquanto estiver vivo. “Minha mãe era uma inspiração. Eu renovo sua promessa de serviço pelo resto da vida. E também me comprometo a manter os princípios constitucionais no centro de nossa nação”, declarou ele, e completou: "E onde quer que você viva no Reino Unido, ou nos Reinos e territórios ao redor do mundo, e qualquer que seja sua origem ou crenças, eu me esforçarei para servi-lo com lealdade, respeito e amor, como tenho feito durante toda a minha vida. É claro que minha vida mudará à medida que assumo minhas novas responsabilidades".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!