Futura Rainha, Camilla Parker-Bowles assumirá tarefa real que era de Meghan Markle

A esposa do Príncipe Charles, Camilla Parker será patrona do Teatro Nacional da Inglaterra, tarefa que era de Meghan Markle

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 16h12

Nesta sexta-feira, 18, foi anunciado que Camilla Parker-Bowles (74), a esposa do Príncipe Charles (73), terá uma nova tarefa real!

A futura Rainha assumirá o papel de patrona do Teatro Nacional em Londres. A função era anteriormente de Meghan Markle (40) , esposa do Príncipe Harry (37).

Por meio do Instagram, o diretor do teatro se manifestou em nota: "É um privlégio receber a Duquesa de Cornwall como a Patrona Real do Teatro Nacional. A Duquesa compartilha nossa crença de que o teatro enriquece nossas vidas de diversas maneiras e que todos deveriam ter acesso às artes e criatividade não importa onde estejam no mundo".

O diretor do novo patrocínio de Camilla ainda rasgou elogios para a Duquesa no anúncio: "A Duquesa já mostrou grande apoio à nossa indústria durante a pandemia, e eu espero trabalhar com Sua Majestade em mais anos por vir".

Ao final do texto publicado, o diretor ainda agradeceu o apoio da Rainha Elizabeth II (95), que recentemente se recuperou da Covid-19: "Eu também gostaria de agradecer a Rainha por seu longo e inabalável serviço e apoio de Sua Majestade ao Teatro Nacional".

A distribuição das tarefas de Príncipe Harry e Meghan Markle

Após a polêmica partida de Meghan Markle e seu marido Príncipe Harry para os Estados Unidos, os patrocínios reais do casal vem sido distribuídos entre os membros da Família Real.

Ainda neste ano, Kate Middleton (40) assumiu o papel como Patrona Real de times de Rugby da Inglaterra. Esta tarefa era do seu cunhado, Príncipe Harry.

Com a nova função, Kate acompanhou com seu marido Príncipe William (39) e seu filho mais velho George (8), uma partida do esporte.

Outra consequência da saída de Meghan e Harry do Reino Unido foi a perda da segurança feita pela Guarda Real, sem isso, o Príncipe se recusa a voltar para sua terra natal e já afirmou que não se sente seguro.

Confira aqui o anúncio de que Camilla Parker será a nova patrona real do Teatro Nacional em Londres!