Futura Princesa de Gales, Kate Middleton recebe elogio de fã

Durante um passeio real no País de Gales durante o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96), Kate Middleton (40) recebeu um elogio carinhoso de um fã.

Na saída com o marido Príncipe William (39) e seus filhos George (8) e Charlotte (7), um fã disse para a Duquesa de Cambridge: “Você será uma princesa de Gales brilhante”.

Honrada, Kate respondeu: “Oh, isso é muito gentil”. A Duquesa ainda apontou para o marido e disse: “Estou em boas mãos”.

Com a ascensão de Príncipe Charles (73) e Camilla Parker(74) ao trono da Inglaterra após a saída da Rainha Elizabeth II, o Príncipe William será o herdeiro mais próximo ao trono e Kate se tornará a Princesa de Gales. O papel de Princesa de Gales já foi da Princesa Diana, mãe de William.

Recentemente, o Duque e a Duquesa de Cambridge se mudarão para uma nova casa! O imóvel terá quatro quartos e ficará perto do Castelo de Windsor, onde mora a Rainha.

At Cardiff Castle, I captured the moment when a lady told The Duchess of Cambridge ‘You’re going to be a brilliant Princess’ and she replied looking at Prince William ‘I’m in good hands’ 💙😭🙌



