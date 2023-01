Funcionário real quebra silêncio sobre confusão entre Kate Middleton e Meghan Markle

Ajay Mirpui conta que seu time teve que trabalhar rápido para acabar os ajustes a tempo antes do casamento de Meghan Markle

O alfaiate de luxo que já trabalhou para a família real, Ajay Mirpuri, que o príncipe Harry (38) menciona em seu novo livro "Spare", compartilhou seu ponto de vista pela primeira vez em uma entrevista ao jornal britânico The Daily Mail nesta terça-feira, 10. Os rumores dizem que Meghan Markle (41) e Kate Middleton (41) teriam se estranhado por causa dos vestidos das daminhas no dia do casamento real e uma delas teria saído chorando.

Ele esclareceu que, apesar de não ter presenciado nenhuma confusão entre Meghan Markle e Kate Middleton na ocasião do casamento de Meghan em 2018, ele e seu time tiveram que trabalhar rápido para reajustar os vestidos das damas de honra do a tempo do casamento, incluindo o da princesa Charlotte, de 7 anos.

“Se algo aconteceu nos bastidores, não foi na minha frente. Mas sim, casamentos são estressantes na maioria do tempo - especialmente se é um casamento desse nível, você tem que respeitar isso.” disse ele. “Eles tiveram contratempos que qualquer um teria em um casamento- bainhas tendo que ser feitas no último minuto. Eu posso entender por que qualquer um ficaria triste com essa situação, os vestidos não estavam servindo. É estressante.” continuou Ajay.

“Eu me sinto mal por todos eles porque você não iria querer que as crianças fossem apresentadas com um vestido que não as serviam em um grande espetáculo - e é isso que aquilo era”, complementou o alfaiate falando sobre os vestidos. “Todos os seis vestidos tiveram que ser ajustados, nós fizemos isso”, conta Mirpuri orgulhoso de ter servido a família real.

Em seu livro, Harry conta que sua cunhada enviou uma mensagem de texto para Meghan 4 dias antes do casamento real, dizendo: “O vestido da Charlotte é muito grande, muito longo, muito folgado no corpo. Ela chorou ao experimentar em casa”, mensagem a que Meghan teria respondido pedindo para que Kate fosse até o alfaiate que estava em standing by no palácio de Kensington desde às 8 da manhã, porém Kate insistiu que os vestidos precisavam ser refeitos.

“Nós precisamos trabalhar com nossas unhas e dentes por quatro dias, quatro de nós trabalharam até as 4 da manhã por três dias seguidos…Mas alguém no dia do casamento reclamou de como os vestidos estavam? A resposta é não”, finalizou ele.