Filhos mais velhos de Kate Middleton e Príncipe William participam pela primeira vez na cerimônia de Páscoa Real

Príncipe George e princesa Charlotte, filhos mais velhos de Kate Middleton e Príncipe William, participaram pela primeira vez do culto de Páscoa da família real

CARAS Digital Publicado em 17/04/2022, às 14h34

Neste domingo, 17, o príncipe George (8) e a princesa Charlotte (6), filhos mais velhos de Kate Middleton (40) e do Príncipe William (39), participaram pela primeira vez com a família real do culto religioso de Páscoa.

Os irmãos reais assistiram à missa na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor.

Para o evento, a família escolheu looks combinando em tons de azul. Charlotte usou um vestido florido combinando com um cardigã azul-marinho e com o vestido da mãe, enquanto George e Willian investiram em ternos elegantes.

O filho caçula do casal, Louis (3), não se juntou aos pais e aos irmãos.

Este foi o primeiro passeio de Páscoa das crianças de Cambrige, mas não o primeiro evento oficial. A estreia das crianças foi no Natal de 2019 e mais recentemente eles também se juntaram aos pais no Serviço de Ação de Graças realizado na Abadia de Westminster.

Confira alguns cliques do primeiro evento oficial de Páscoa do príncipe George e da princesa Charlotte:

Príncipe George e princesa Charlotte participam pela primeira vez do culto de Páscoa da família real. Crédito: Getty Images

Príncipe George e princesa Charlotte participam pela primeira vez do culto de Páscoa da família real. Crédito: Getty Images

Príncipe George e princesa Charlotte participam pela primeira vez do culto de Páscoa da família real. Crédito: Getty Images

Confira o post de Páscoa que a família real fez em seu twitter oficial: