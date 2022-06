Filhos de Kate Middleton e príncipe William roubam a cena no Jubileu de Platina da Rainha

Príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis – filhos de Kate Middleton e príncipe William - aparecem em carruagem no desfile do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 09h07

Nesta quinta-feira, 2, a realeza britânica começou as comemorações oficiais do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II – data em que celebram os 70 anos de reinado dela. O evento começou com um desfile da família e da cavalaria, chamado de Trooping The Colour.

Kate Middleton apareceu em uma carruagem acompanhada de Camilla, a duquesa de Cornwall, e também dos três filhos: príncipe George (8), princesa Charlotte (7) e príncipe Louis (4). As três crianças roubaram a cena no evento ao acenarem para a população e os fotógrafos.

Casada com príncipe William, Kate Middleton também se destacou no evento. Ela surgiu com um vestido branco da grife Alexander McQueen, que é um dos seus estilistas favoritos, e também com um chapéu azul de Philip Treacy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HELLO! Magazine (@hellomag)

Rainha Elizabeth II aparece em foto oficial da celebração

Na última quarta-feira, 1º, o Palácio Real divulgou um retrato oficial da Rainha Elizabeth II para celebrar o Jubileu de Platina. No post feito no Instagram, eles também revelaram um depoimento da rainha sobre a festividade.

“Obrigada a todos que estão envolvidos na convocação de comunidades, famílias, vizinhos e amigos para marcar meu Jubileu de Platina no Reino Unido e em toda a Commonwealth. Sei que muitas lembranças felizes serão criadas nessas ocasiões festivas. Continuo inspirada pela boa vontade que me foi demonstrada e espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi alcançado nos últimos setenta anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo”, declarou ela.