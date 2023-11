Filhos de Harry e Meghan fazem homenagem emocionante a Charles III

Charles III comemorou seu aniversário de 75 anos nesta terça-feira, 14 e recebeu uma homenagem dos netos

Os filhos de príncipe Harry e pela atriz Meghan Markle fizeram uma homenagem emocionante ao avô, o Rei Charles III, que completou 75 anos nesta terça-feira,14. O jornal britânico Daily Telegraph noticia que os pequenos Archie (4 anos) e Lilibet (2 anos) gravaram um vídeo cantando ‘Parabéns para você’ para o vovô monarca.

Uma fonte ligada à realeza contou ao Telegraph que Charles III ficou emocionado ao ver e ouvir os netinhos residentes na cidade californiana de Montecito. Na avaliação do contato, o vídeo pode ser considerado um marco em meio às relações abaladas entre Harry e Markle e a Família Real Britânica.

Além de enviar o vídeo, Harry ligou para o pai, o que teria surpreendido o monarca, dado o afastamento crescente dos dois ao longo dos últimos anos. Desde sua saída da realeza, Harry já deu entrevistas e protagonizou uma série documental com críticas enfáticas às dinâmicas internas da Família Real.

No último mês de janeiro ele lançou o livro de memórias ‘O Que Sobra’, com novos ataques aos seus familiares, vários deles direcionados à esposa de seu pai, a Rainha Consorte Camilla.

“O Rei foi para seu jantar de aniversário com certeza com os ombros mais leves”, disse a fonte do Telegraph sobre os sentimentos do monarca após falar com o filho e ver a homenagem dos netos. “Foi um gesto legítimo [do Harry] tendo em vista a paz, pode ser um marco, uma oportunidade para pai e filho seguirem adiante”.

Como anda a relação do príncipe Harry com seu pai?

Nesta quarta-feira, 15, um especialista da realeza deu detalhes sobre a relação entre o Rei Charles III e seu filho mais novo, Príncipe Harry. Após diversas especulações sobre a presença do Príncipe nas celebrações de aniversário do pai, e um suposto convite não feito, Omid Scobie revelou como está o status da relação entre pai e filho.