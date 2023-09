Filha da princesa Stephanie de Mônaco estava no festival Burning Man

Filha da princesa Stephanie de Mônaco conseguiu escapar do festival Burning Man após chuva atingir a região

A jovem Pauline Ducruet, que é filha da princesa Stephanie de Mônaco e sobrinha do príncipe Albert, surpreendeu ao contar que estava entre os participantes do festival Burning Man, que acontece no deserto de Black Rock, no norte de Nevada, Estados Unidos. O local foi atingido por uma forte chuva no final de semana, o que deixou os participantes ilhados no local e sem a possibilidade de sair de lá por causa da lama que se formou ao redor e estava atolando os carros. Agora, Pauline contou que conseguiu escapar do local com seus amigos e já está segura.

Nas redes sociais, Pauline fez um post na segunda-feira, 4, para contar que saiu do festival após a chuva. “Estamos fora”, disse ela em um post mostrando o céu azul. E ainda mostrou uma foto com seus amigos se divertindo antes do susto com o tempo. “Quando estava seco e divertido”, afirmou.

O que aconteceu no festival Burning Man?

O festival Burning Man acontece nos Estados Unidos há muitos anos e reúne diversos participantes por alguns dias no ano no deserto de Nevada. No evento, as pessoas criam uma cidade temporária no deserto por alguns dias em um evento cultural. Neste ano, o evento foi atingido por uma forte chuva no final de semana, o que transformou o local do evento em um lamaçal. Os participantes ficaram presos no local em condições extremas por causa da água e da lama que se formou em todo o local.

Os carros não conseguiam sair do local porque ficavam atolados e as pessoas tiveram que esperar o solo secar para se locomover de volta para suas casas. Tanto que as pessoas foram orientadas a conservar seus alimentos e água enquanto esperavam a água secar para ir embora. Inclusive, a organização precisou fechar os banheiros e os chuveiros porque a equipe de limpeza não conseguia chegar ao local.

Assim que a lama secou, a organização do evento auxiliou para que as pessoas pudessem sair em segurança.