A Fazenda 14: Shayan leva punição grave pela segunda vez

Shayan deixa os peões chocados ao levar outra punição grave no confinamento: 'De novo?'

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 11h29

O peão Shayan Haghbin criou um climão na sede de A Fazenda 14, da Record TV, ao levar a sua segunda punição em pouco tempo. Depois de deixar todo mundo sem água quente, ele também foi punido e deixou todos os colegas sem gás por 12 horas.

Shayan levou a punição ao escovar os dentes nas torneiras da casa principal. Ele não pode fazer isso porque está na baia. Assim, ele só pode usar a água da área externa da casa. Ao quebrar a regra, ele causou uma punição grave. “De novo?”, disse Ruivinha de Marte ao ouvir o aviso de punição.

Como castigo, todos vão ficar 12 horas sem gás e Shayan assumiu a culpa na punião. Pouco depois, Shayan cometeu mais um erro e levou sua terceira punição. Ele levou uma garrafa de água para a área com os animais. Assim, todos vão ficar sem água por seis horas.

Kerline revela que já tem opções de voto em A Fazenda 14

No último final de semana, Kerline contou que já tem suas preferências no jogo e suas opções de voto. Com apenas uma semana de jogo, ela contou que já tem uma lista de quem pode receber seu voto na primeira roça.

"Eu jurava que não ia conseguir votar em ninguém, mas assim, eu já tenho uma lista top 10 assim... Se esse for pra baia, eu tenho esse. Tudo em uma semana, eu nunca pensei, uma coisa que foi super difícil no outro lá [BBB], foi ter uma pessoa pra votar", comentou Kerline.