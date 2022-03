Família Real se reúne para Dia do Commonwealth mas Rainha Elizabeth não comparece

Membros da Família Real se encontraram para o Dia do Commonwealth mas sem a matriarca, que está se recuperando da Covid-19

Nesta segunda-feira, 14, membros da Família Real se reuniram para comemorar o Dia do Commonwealth, que é a Comunidade das Nações que faziam parte do Império Britânico.

Em um serviço na Abadia de Westminister, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton(40) se encontraram com o Príncipe Charles (73) e a futura Rainha Camilla Parker - Bowles (74).

A esposa do Príncipe William vestia um look vibrante composto por um vestido azul-escuro bem colorido, e um chapéu da mesma cor para combinar. O Príncipe vestia um terno preto com uma gravata azul para combinar com a esposa.

O Príncipe Charles também vestia um terno preto com uma gravata azul. Já sua esposa e futura Rainha, Camilla Parker-Bowles marcou presença com um look cheio de cor. Usando um vestido roxo e um grande chapéu da mesma cor, a Duquesa de Cornwall complentou o visual com uma bota preta.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson (57) também marcou presença no evento. Já a monarca da Inglaterra, a Rainha Elizabeth II(95) não compareceu ao serviço.

A matriarca da Família Real não compareceu ao evento que celebrava o Dia do Commonwealth. Em nota, o Palácio de Buckingham informou na última sexta-feira, 11: "Após discutir os arranjos com a Casa Real, a Rainha pediu ao Príncipe de Gales (Charles) para representar Sua Majestade no serviço da Commonwealth na Abadia de Westminister na segunda-feira".

Recentemente, a Rainha foi diagnosticada com Covid-19 e teve que se afastar de algumas tarefas reais. Porém, Elizabeth II já está recuperada e até fez uma reunião presencial com o primeiro-ministro do Canadá.

