Família Real muda fotos de perfil das redes sociais por conta de data especial

Nesta quinta-feira, 10, os membros da Família Real britânica alteraram suas fotos de perfil nas redes sociais para celebrar data especial no Reino Unido.

Na próxima sexta-feira, 11, é celebrado nos países britânicos o Dia da Lembrança que honra os sacrifícios dos militares que se foram em guerras.

Por conta da data, o Príncipe William e a Princesa de Gales Kate Middleton mudaram a foto de perfil de seu Instagram. Na foto, Kate aparecia com um vestido preto e William com um terno azul que continha suas medalhas militares.

No Twitter do Príncipe e Princesa de Gales também trocaram a foto de capa do perfil, que mostrava o Campo da Lembrança, jardim de Londres feito para lembrar os militares que se foram.

O Rei Charles III e a Rainha Consorte Camilla Parker também trocaram as fotos de perfil oficiais para uma com Charles de terno com suas medalhas militares e Camilla com um vestido preto.

Ainda nesta quinta-feira, a Rainha Consorte visitou o Campo da Lembrança e prestou suas homenagens no local.

"Age shall not weary them, nor the years condemn.”



Her Majesty The Queen Consort this morning joined over a thousand veterans at the Field of Remembrance to pay tribute to the Fallen. pic.twitter.com/vRPxU1zYxp