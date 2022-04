Família real de Mônaco surge em foto rara e afasta rumores de crise

Princesa Charlene de Mônaco reapareceu com a família real em ato oficial acompanhada do marido, Príncipe Albert, e dos filhos

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 19h10

A família real de Mônaco marcou presença no campeonato de Fórmula E neste sábado, 30, em Mônaco!

O Príncipe Albert de Mônaco (64) e a princesa Charlene (44) participaram do evento na companhia dos filhos, afastando os boatos de crise na família. O casal posou para fotos durante corrida de carros do E-Prix de Mônaco, ao lado dos herdeiros, o príncipe Jacques e a princesa Gabriella.

No final da corrida, o Príncipe e o Príncipe Jacques entregaram a taça ao vencedor Stoffel Vandoorne (Mercedes - Fórmula EQ), e a princesa Charlene e a princesa Gabriella premiaram o segundo lugar no pódio, Mitch Evans (Jaquar TSC Racing).

Vale lembrar que recentemente, o Príncipe Albert testou positivo para covid-19 pela segunda vez. "Ele está assintomático e o estado de saúde dele não é preocupante. Ele continuará a trabalhar remotamente e segue em contato permanente com membros do seu gabinete, seu governo e seus colaboradores próprios", dizia nota do Palácio. Em dezembro de 2020, meses após ter contraído Covid-19 pela primeira vez, o Príncipe Albert revelou que sofreu episódios de fadiga.

A integrante da realeza Charlene voltou para casa em março após passar meses na África do Sul por motivos de doença e ficou internada em uma clínica depois de sofrer de exaustão física e mental.

Confira as fotos da família real de Mônaco: