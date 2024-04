Estátua da rainha Elizabeth II é inaugurada na Inglaterra

Estátua que representa o primeiro memorial em homenagem à falecida rainha Elizabeth II é inaugurada em biblioteca da Inglaterra

Uma estátua permanente em homenagem à rainha Elizabeth II foi inaugurada em uma biblioteca de Rutland, na Inglaterra, no último domingo, 21. A data foi escolhida para relembrar o aniversário da rainha, que teria completado 98 anos no dia 21 de abril caso estivesse viva.

A estátua tem 2 metros de altura, foi feita em bronze e representa a rainha quando era jovem ao lado dos seus cachorros da raça corgi. O memorial fica no jardim da biblioteca local de Oakham e foi encomendado pela Dra. Sarah Furness, Lorde-Tenente de Rutland, que arrecadou US$ 155 mil para que a estátua fosse feita.

A revista People contou que os cachorros da raça corgi foram adicionados aos pés da estátua da rainha para representar a paixão dela por estes bichinhos. Os cães foram companheiros da rainha ao longo de boa parte de sua vida. Ela teve cerca de 30 cachorros corgi em sua trajetória. Quando ela morreu, os dois últimos cachorros da rainha ficaram com Sarah Fergusson.

A rainha Elizabeth II faleceu em setembro de 2022, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, de causas naturais.

Rainha Elizabeth II é homenageada com estátua na Inglaterra - Foto: Getty Images

O anúncio do câncer do rei Charles III

No dia 5 de fevereiro de 2024, o Rei Charles III anunciou que iniciou o tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante a cirurgia que fez contra o aumento da próstata há poucos dias. Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que ele ficará longe dos eventos da realeza durante o tratamento.

"Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer. Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente", informaram.

Então, o palácio ainda falou sobre um agradecimento do rei. "O Rei agradece à sua equipa médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas afetadas pelo câncer em todo o mundo", finalizaram.

De acordo com o site da Revista People, Charles informou sobre o diagnóstico para seus filhos, príncipe William e príncipe Harry, e seus irmãos, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward, antes de fazer o anúncio público.

Por enquanto, a família não revelou detalhes sobre a localização do tumor do Rei e também não contou sobre como será o tratamento.