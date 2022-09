Entenda o motivo pelo qual Rainha Elizabeth II amava o Castelo de Balmoral, onde morreu

Rainha Elizabeth II tinha um carinho especial pelo Castelo de Balmoral, residência real onde faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos

A Rainha Elizabeth II tinha uma série de residências reais por todo o Reino Unido, mas uma de suas favoritas era o Castelo de Balmoral, em Aberdeenshire, na Escócia, lugar onde ela faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos.

O castelo escocês está na família real desde 1845, sempre foi queridinho da rainha, frequentado por ela desde quando era bebê. Geralmente, Elizabeth II viajava para a propriedade real ao final de julho e se abrigava lá até outubro. Nesse período, ela equilibrava trabalho e lazer, passando tempo com sua família. Em 2022, inclusive, os bisnetos da monarca, George, Charlotte e Louis passaram um tempo com a ela no local. Confira alguns motivos que faziam a Rainha amar o local:

Lugar de amor

O lugar foi marcado por um momento muito importante na vida de Elizabeth, em relação ao romance dela com Príncipe Philip. Em 1946, após passar um tempo hospedado na propriedade, o monarca pediu a mão de sua amada em casamento. Após a união, o castelo ainda foi eleito pelo casal para a lua de mel.

Momento com os animais

Lá, os animais da rainha, como seus corgir e dorgis tinham muita liberdade. Os terrenos do local também abrigavam rebanhos de gado e pôneis. A Rainha ainda adorava passear com seus cavalos pelo terreno da propriedade, explorando seus jardins.

Peculiaridades

Apesar de fazer grandes banquetes, em Balmoral os visitantes podiam ver a família real fazendo churrasco, algo que pode ser muito estranho quando pensamos em família real.

Para as próximas gerações

Atualmente, os filhos e netos de Elizabeth também vão para o local para relaxar e curtir um momento com suas próprias famílias.

