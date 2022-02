Em viagem real, Kate Middleton se encontra com a Rainha Margareth da Dinamarca

A Rainha Margareth da Dinamarca testou positivo para Covid-19 no início deste mês

Nesta quarta-feira, 23, Kate Middleton (40) se encontrou com a Rainha MargarethII (81) da Dinamarca!

A esposa do Príncipe William (39) está vistando a Dinamarca em uma viagem real de dois dias. E nesta quarta-feira, a Duquesa de Cambridge se encontrou com a monarca dinamarquesa. Além da Rainha Margareth II, Kate também se encontrou com a princesa Maria (50).

Em seu Instagram, a Duquesa postou fotos com a monarca da Dinamarca e sua filha. Na legenda do post, Kate escreveu: "Juntando-se a Rainha da Dinamarca e a Princesa para celebrar um ano de jubileu para o Reino Unido e Dinamarca - um jubileu de ouro aqui na Dinamarca e o Jubileu de Platina da Sua Majestade do Reino Unido. Obrigada pela recepção calorosa!".

Este ano, Margareth II comemorou 50 anos no trono da Dinamarca, evento chamado de jubileu de ouro. E a Rainha Elizabeth II comemerou seu jubileu de platina, celebrando 70 anos no trono britânico.

Mas os jublieus não são a única coisa que as Rainhas tem em comum. No último dia 8 de fevereiro, a Rainha dinamarquesa testou positivo para Covid-19. E ainda este mês, no dia 20 de fevereiro, Elizabeth II foi diagnosticada com coronavírus.

A Duquesa de Cambridge chegou na última terça-feira, 22, na Dinamarca e visitou a Universidade de Copenhagen.

A mãe de George, Charlotte e Loius também se divertiu em uma fundação da empresa de brinquedos LEGO, que é originária da Dinamarca.

